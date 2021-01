Zlozvyky, zvyky a rutina (I.)

Ľudia obetujú zdravie, aby získali peniaze. Potom obetujú peniaze, aby znovu získali zdravie. Potom sa tak znepokojujú budúcnosťou, že si neužívajú prítomnosť a tak nežijú ani v jednej. Tak zomrú bez toho, aby vôbec niekedy žili.

Určite sa už mnohí z vás s týmto výrokom tibetského filozofa, Dalajlámu, niekedy stretli. Naháňame sa, neustále sa niekam ponáhľame, občas potom vyhoríme alebo konáme skratovo. Prepíname nielen svoje sily a poškodzujeme si vlastné zdravie, ale častokrát riskujeme aj naše vzťahy, nech sú akékoľvek.

Tento začarovaný kruh len pridáva na intenzite, netušíme, kde nám hlava stojí, a keď už aj príde čo i len mierny náznak oddychu či voľného dňa, nevieme tak, do čoho, zo zoznamu zameškaných aktivít, sa skôr pustiť. Veľakrát sa tak ocitneme v obchode, aj keď momentálne len v tom, ktorý je online. Snažíme sa samých seba presvedčiť, že to, čo ku šťastiu práve potrebujeme, je napríklad predražená, no luxusná kozmetika alebo najnovší model smartfónu, ktorý dnes už stojí toľko, ako staršie funkčné, i keď ojazdené auto.

Dlhé zimné večery si preto na oplátku, ako odmenu za dobre vykonanú prácu, okrem online nakupovania, vychutnávame v pohodlí domovov pri telke. Pozeráme sa na filmy či seriály, za ktoré si, samozrejme, platíme navyše. Jeme jedlo z donášky, zapíjame ho kolou, prípadne vínom, niektorí z nás si možno aj bafnú, jednu, dve cigarety, občas aj pol krabičky za večer. Aby sme sa, pre istotu, na druhý deň necítili zle, zapneme si ráno hudbu z platenej aplikácie, aby sme to mali bez zbytočnej reklamy. Oblečieme sa do kvalitného, no drahého športového úboru. Nastavíme si ďalšiu platenú aplikáciu spolu s digitálnymi hodinkami, aby sme zaznamenali rôzne stupne našej fyzickej aktivity, ktoré sa zobrazujú v spleti nezrozumiteľných grafov a výsledkov. Prihlásime sa na online hodinu s predplateným virtuálnym trénerom. Po dokončení tréningu nesmieme zabúdať zdieľať naše úspechy so širokou verejnosťou na sociálnych sieťach. Dnes totiž platí, že čo nie je na internete, akoby sa vôbec nestalo. Dôležité sú tiež všelijaké označenia zdravého životného štýlu s propagovaním konkrétnych spôsobov cvičenia alebo chudnutia. Večer si tak líhame do postelí s dobrými pocitmi, no aj tak nás trápi nespavosť či stavy úzkosti. So zaspávaním nám preto majú pomôcť špeciálne, a znovu platené aplikácie, ktoré nás majú uviesť do pokojného stavu. A takto to ide dookola. Zlozvyky. A vlastne zvyky celkovo. Naša opakujúca sa rutina. Najmä tá, za ktorú si platíme a vlastne si ju ani neužívame. A ani nežijeme.

Neviem ako u vás, či som aspoň v skratke vystihol všetko podstatné, ale u mňa to takto vyzeralo a aj bolo skoro na slovo presne. Na dennom poriadku. A to až do konca minulého roka, kedy som sa rozhodol pre zmenu. Veď predsa žiť zdravo, užívať si a cítiť sa dobre, sa dá aj bez prehnaných finančných nákladov alebo nezmyselného míňania. Alebo nie? Zatiaľ sa to stále len učím.

Nižšie som teda stručne roztriedil všetky moje návyky, či už dobré, neutrálne alebo aj tie škodlivé, do troch hlavných kategórií. Chcem upozorniť na to, že som sa všetkých týchto nateraz úspešne vzdal a ak aj niektorých nie, pokúsil som sa o kompromis. O tom som však už písal v minulom článku.

Zlozvyky

Vplyv fajčenia na organizmus nie je vôbec priaznivý. To všetci veľmi dobre vieme. Ak sa k nemu pripočíta aj nadmerná konzumácia pitia kávy a najmä každé ráno nalačno, nielenže sa ocitneme takmer okamžite na toalete, naše zdravie sa nám tiež nemusí odvďačiť práve najlepšie. Okrem týchto dvoch, aj finančne náročných zlozvykov, som nikdy nepohrdol fľašou kvalitného vína či tvrdého alkoholu. Spoločnosť priateľov nebola niekedy vôbec nutná. Keď som to občas prehnal, moje dni po opici vyzerali stále tak isto. Donáška nezdravého jedla až ku dverám, niekedy však aj cesta autom do najbližšieho stánku s rýchlym občerstvením alebo aj samotní kamaráti, ktorí minulú noc zvládli o čosi lepšie ako ja a prišli sa o mňa postarať. A to neraz, i keď nie tak často. Po vytriezvení som sa nestihol čudovať, na čo všetko som tie peniaze zasa raz minul.

Od Nového roka až ku dnešnému dňu som nadobro skončil s fajčením cigariet, pitím kávy či alkoholu. Prestal som jesť aj sladkosti a slané pochutiny (okrem popcornu). Stravujem sa podľa úžitkového vzoru pani Mačingovej, autorky knihy Najedzte sa do štíhlosti. Môj nákup pozostáva najmä z ovocia a zeleniny.

Takto vyzerá môj minulo týždenný nákup (Martin Konečný)

Dopredu si naplánujem návštevu potravín s cieľom zaobstarať si také množstvo jedla, aby mi vydržalo na niekoľko dní. Obmedzujem tak aj moje vychádzky medzi ľudí na minimum. Zdravú stravu si pripravujem niekoľko krát do dňa, aby bola vždy čo najčerstvejšia a neostane mi tak čas čo i len pomyslieť na staré zlozvyky.

Mojou staro-novou rutinou sa stalo varenie zdravých jedál. (Martin Konečný)

Cestu autom som vymenil za chôdzu pešo, až na niektoré výnimky. Pri plánovanom prezutí pneumatík neplánujem navštíviť autorizovaný servis, ale kolesá vymeníme ručne na dvore môjho otca. A zadarmo.

Vždy som tu bol pre mojich priateľov, nech to bolo kedykoľvek a za akýchkoľvek okolností. Uvedomil som si však, že niektorí z mojich, srdcu blízkych, však neraz prekročili hranicu a začali moju dobrotu zneužívať. Mojim ďalším zlozvykom bola teda občasná voľba nesprávnych kamarátov. Všetka česť výnimkám. Tí druhí sa ozvali len vtedy, keď im to vyhovovalo, a keď to nevyhovovalo mne, nastal problém. Investícia do priateľov a najmä času prežitého s nimi, je preto asi tá najdrahšia. V lepšom prípade spolu prežijete príjemné chvíle a kopu dobrodružstva. V tom horšom si uvedomíte, o koľko drahocenného času vás pripravili. Rozlúčil som sa tak už počas minulého roka s ľuďmi, o ktorých som si myslel, že boli ochotní kvôli mne obetovať to, čo som za nich neraz v skutočnosti obetoval ja. Odvtedy som zistil, koľkým množstvom vlastného času a energie som dovtedy plytval. Zbytočné to určite nebolo. Uvedomil som si, že sa môžem radšej venovať sebe a tým, ktorí o naše priateľstvo skutočne stoja. Tí sú tu pre mňa rovnako tak, ako som tu pre nich.

Zvyky

Mojím zvykom i keď menej pozitívnym na stav mojej peňaženky, bolo aj vychutnávanie si jedla v práve nie najlacnejších reštauráciách. Moje nákupy potravín tiež veľakrát presahovali sumu, do ktorej by sa vošla nejedná štvorčlenná, slovenská rodina. Princíp však nespočíval v kúpe zdravého sortimentu, ako sa o to pokúšam dnes, no častokrát bol opak pravdou. Veci do košíka som hádzal bez predošlého zváženia, nezdravé, niekedy aj úplne zbytočné. Nakupoval som do prehnanej zásoby. Teraz sa už ale snažím o nápravu, ako som to spomenul vyššie.

Ďalšou mojou záľubou bolo užívanie si horúceho letného počasia cestovaním po Slovensku, s rodinou, s priateľmi. Za zábavou, kultúrou, dobrodružstvom. To bolo jedno. Bolo mi ukradnuté, koľko na to znova miniem a ako veľmi sa zas zadlžím. V zimných mesiacoch to zas bola drahšia dovolenka v päť hviezdičkovom hoteli, v tropickej krajine pri mori alebo návšteva známych v Severnom Írsku, v ktorom som za týždeň minul toľko, že sa z toho neviem spamätať dodnes. A to bolo už dva roky dozadu.

Cena za dary pre mojich priateľov u mňa tiež nikdy nehrala nejakú významnú rolu. Neľutujem to, ale dnes už viem, že sa to dalo vyriešiť aj inak. Keď mne však ale vždy robilo náramnú radosť sledovať u mojich priateľov či rodiny to nadšenie z drahého prekvapenia. Na hodnotu darčekov od seba pre seba, som tiež nikdy nepozeral. Dnes je realita taká, že som od môjho predsavzatia nekúpil nič navyše. Ani mojej rodine, ani mojim kamarátom, ani sebe. Postupne si na to zvykám ja i moje okolie.

Rutina

Tú teda tvorí všetko, to dobré aj to zlé, čo sa v našich životoch neustále opakuje. Je preto veľmi dôležité opäť raz nájsť zlatú, strednú cestu. Rutina, alebo aj pravidelné vykonávanie niektorých z týchto bezduchých činností, pri ktorých dávame zabrať nielen našim financiám ale i zdraviu, vieme ľahko nahradiť inými, dostupnými alternatívami, ktoré sú mnohokrát aj zadarmo, alebo len za zlomok predchádzajúcej ceny. Sme tak nútení vykročiť z našej komfortnej zóny za cenu spoznania niečoho/niekoho nového. Pri takýchto nových dlhodobých aktivitách sa z rutiny stáva prospešný režim, ktorý nás dokáže vytrhnúť z nášho začarovaného, možno aj zadlženého, kruhu.

Okrem veľkej dávky seba disciplíny a zapretia by nám v akýchkoľvek našich životných rozhodnutiach mala byť oporou rodina či najbližšie okolie. Nie vždy je to ale tak i keď kritika zo strany priateľov môže byť aj konštruktívna a vyburcovať nás tak ku zmene, na ktorú sme sa nevedeli dlho odhodlať. To je už však ale téma môjho budúceho príbehu. O podpore či pochybnostiach zo strany blízkych. O niekoľko hodinových debatách a presviedčania sa, že my sme tí, ktorí predsa o žiadnu pomoc nestoja.

Nakoľko od predsavzatia Už ani cent navyše prešlo ešte len pár týždňov a aj keď sa návyk u nás štatisticky vytvára už po 21. dni, niektorým ľudom alebo pri istom novom druhu návyku to môže trvať aj trikrát dlhšie, pokračovanie tohto článku vám preto prinesiem niekedy nabudúce. Samozrejme, už s novými zvykmi, zlozvykmi. Jednoducho s mojou novou, zdravšou rutinou. Hlavne bez toho, aby som minul čo i len cent navyše.